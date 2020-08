Zaccheroni: “Inter, Conte ha in mano la situazione! In Europa League…”

Zaccheroni è stato ospite in collegamento de “La Domenica Sportiva Estate” su Rai Due. L’ex allenatore dell’Inter tra le altre ha detto la sua sui nerazzurri di Conte in Europa League

EUROPA LEAGUE – Di seguito le parole di Alberto Zaccheroni: «L’Inter ha tutte le caratteristiche per arrivare in fondo. Ha una squadra più fisica degli altri, di esperienza, ha un condottiero molto importante come Antonio Conte che ha in mano completamente la situazione. Manca quella ciliegina che doveva essere Christian Eriksen ma non si è integrato totalmente».