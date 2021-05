Brozovic secondo giallo in Juventus-Inter: assente per l’ultima giornata

DOPPIA AMMONIZIONE – Brozovic è stato ammonito per la seconda ed è quindi stato espulso a seguito di un fallo in ripartenza su Cuadrado nel corso di Juventus-Inter . Salterà dunque la partita di campionato di Serie A , Inter-Udinese , in programma domenica 23 maggio, così come un altro nerazzurro .

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: