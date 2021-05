Del Piero: «Cuadrado? Perisic non fa niente! L’arbitro dovrebbe spiegare»

DUBBI – Juventus-Inter è terminata con la vittoria bianconera, arrivata grazie a un rigore molto dubbio. Secondo Alessandro Del Piero , l’episodio è inesistente: «Come ha vinto la Juventus ? L’ha vinta con il cuore e la dedizione di un’importanza di gara che era oltre ogni logica. Dopo l’espulsione ha dovuto fare di necessità virtù: si è messa dietro, ha stretto i denti e ha sofferto. L’ Inter è stata poco pericolosa, solo una volta quando è arrivato il 2-2. Io credo che da parte degli arbitri ci sia necessità di venire a spiegare certe cose. In questo caso il contatto c’è, ma onestamente Perisic non fa niente, sta fermo lì ed è la gamba di Cuadrado che entra dentro le gambe di Perisic. E’ da spiegare, senza criticare ma anche per capire certe dinamiche. Noi veniamo da un calcio dove nessuno dei tre rigori era rigore, parliamoci chiaro. Era molto difficile darli».

Juventus-Inter si è chiusa sul risultato di 3-2 per i bianconeri, che dunque possono ancora sperare nella qualificazione in Champions League ( vedi report ). Del Piero – ospite negli studi di “Sky Sport” – commenta con molta schiettezza i tre rigori concessi da Calvarese, in particolare quello che ha permesso alla squadra di Pirlo di vincere

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: