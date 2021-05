Pagelle Juventus-Inter: Conte schiera Lukaku e Lautaro Martinez in attacco ( clicca qui per le formazioni ufficiali ) e il belga non sbaglia su rigore. Male Darmian e Eriksen a centrocampo. Tra i bianconeri spicca Cuadrado: ecco i voti

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: