Bologna, Mihajlovic vara il 4-3-3: Barrow al centro dell’attacco – Sky

Inter-Bologna saranno in campo fra poche ore per la sfida di San Siro. Sinisa Mihajlovic proverà a fermare i nerazzurri. Confermato il 4-3-3, con Musa Barrow al centro dell’attacco rossoblù. Le ultime da Andrea Paventi in collegamento su “Sky Sport 24”

FORMAZIONE – Il Bologna di Mihajlovic si presenta a San Siro con uno spregiudicato 4-3-3: «Si aspettano solo le ufficialità di formazione. Il Bologna di Mihajlovic dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3. Sarà decisiva la posizione di Soriano, a centrocampo, che potrebbe mutare il modulo in un 4-2-3-1. I rossoblù partiranno in porta con Skorupski, difesa formata da Tomiyasu, Danilo, Bani e Dijks. A centrocampo agiranno Soriano, Medel e Schouten. Tridente d’attacco formato da Orsolini e Sansone sugli esterni con Barrow al centro».