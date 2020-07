Inter-Bologna, torna Brozovic. Lautaro Martinez-Lukaku in attacco – Sky

Inter-Bologna saranno in campo alle 17:15 per la sfida di San Siro. Conte lancia Marcelo Brozovic, reduce da un problema al polpaccio, titolare. In attacco torna la coppia Lautaro Martinez-Lukaku. Il punto di Andrea Paventi in collegamento su “Sky Sport 24”

FORMAZIONE – Nell’Inter che sfiderà il Bologna si rivede Brozovic, che torna titolare dopo l’infortunio. Il punto sulla formazione di Andrea Paventi: «Si aspetta solo l’ufficialità della formazione. A centrocampo si rivedrà Brozovic, reduce da un infortunio. Al suo fianco Gagliardini. Confermata la difesa vista contro il Brescia, con D’Ambrosio e Bastoni ad affiancare De Vrij. Sulle fasce agiranno Candreva e Young. Eriksen trequartista a supporto di Lautaro Martinez e Lukaku. È un Inter che ha delle risorse, con Conte che fa ruotare i protagonisti visti i tanti impegni».