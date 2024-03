Bologna-Inter, Inzaghi cambia il duo d’attacco? Un segnale vista Madrid!

Simone Inzaghi pensa a un cambio radicale in attacco per Bologna-Inter? Qualche segnale c’è, con anche la trasferta di Madrid all’orizzonte.

QUESITO – Simone Inzaghi può contare nuovamente su tutte le quattro fondamentali componenti del reparto offensivo nerazzurro. Notizia confortante – che già era stata appurata contro il Genoa -, considerando Bologna-Inter all’orizzonte e non solo. Proprio in vista dell’ostica sfida di sabato prossimo al Dall’Ara, e con l’impegno successivo cerchiato di rosso sul calendario europeo, ci si pone un importante quesito: chi guiderà l’attacco nerazzurro nella trasferta contro la squadra di Thiago Motta. Per ora dal campo di Appiano Gentile, dove la squadra di Inzaghi continua ad allenarsi, arrivano pochi indizi in merito. Qualche segnale in più, invece, può essere colto osservando le ultime sfide disputate dagli uomini nerazzurri.

PRECEDENTI – Da quando Inzaghi ha dovuto fare a meno di Marcus Thuram, fermatosi per due settimane a causa di un infortunio, l’unica costante dell’attacco nerazzurro è stato Lautaro Martinez. Al fianco dell’argentino, infatti, si sono alternati equamente Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. L’austriaco si è guadagnato la maglia da titolare contro l’Atalanta, mentre nella sfida precedente a Lecce e nell’ultima contro il Genoa è sceso in campo dal 1′ il Niño. Per questo è plausibile che sabato prossimo Inzaghi rilanci Arnautovic nella formazione titolare di Bologna-Inter.

INDIZI – Tornando, invece, all’onnipresente Lautaro Martinez, non è escluso che proprio lui possa riposare al Dall’Ara. Tante le presenze da titolare per il capitano argentino, che nell’ultima sfida ha mostrato un po’ di legittima stanchezza. Inoltre, Inzaghi non può non pensare al prossimo impegno nerazzurro in Champions League. Con un +15 in classifica sulla seconda e l’importanza della sfida contro l’Atletico Madrid, non stupirebbe vedere il ritorno dal 1′ in Bologna-Inter Marcus Thuram. Il francese e Arnautovic, entrambi subentrati a partita in corso contro il genoa, hanno dimostrato un’ottima intesa e un buon grado di forma fisica.