Analisi tattica Inter-Bologna (1-2): Inzaghi in 4′ paga 100′ dominati

Analisi tattica di Inter-Bologna, terminata 1-2 dopo i tempi supplementari. Il primo gol interista di Carlos Augusto non basta. Anzi, dà vita alla decisa reazione rossoblù, che in 4′ porta a un clamoroso ribaltone a San Siro. Ed è un’eliminazione che fa male. Malissimo. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Coppa Italia

PREPARAZIONE – Rotazioni ragionate per Simone Inzaghi, che schiera la difesa obbligata a copertura del dodicesimo Emil Audero ma cambia quattro quinti di centrocampo e non rinuncia a capitan Lautaro Martinez in attacco. In pratica va in campo una formazione rimaneggiata per metà. La nota positiva dell’Inter versione Coppa Italia è Davy Klaassen, che si mostra ispirato e preciso nel delicato ruolo di mezzala. L’olandese è il vero regista della squadra, più di Kristjan Asllani, che si fa apprezzare più nei calci piazzati con traversoni potenti e precisi piuttosto che nella costruzione della manovra. La nota negativa è sicuramente il grande ex Marko Arnautovic, che non riesce a dare continuità alle sue giocate né a essere pericoloso al tiro. Per il resto l’Inter approccia veramente bene alla partita. Molto meglio di quanto fatto vedere a Lisbona (sotto 3-0 nel primo tempo, ndr). Merito sicuramente della difesa, attenta dietro e votata all’attacco, ma anche dell’aggressività messa in mostra dal centrocampo nel fare filtro e cercare la profondità. Lo 0-0 di Inter-Bologna dopo un tempo è frutto di una prestazione buona a metà: quello che manca per sbloccarla, probabilmente, è comodo in panchina a rifiatare (per colpire nella ripresa?).

Analisi tattica Inter-Bologna: le mosse di Inzaghi

LETTURA – Nessuna modifica a inizio ripresa ma è un assedio clamoroso quello dell’Inter verso la porta del Bologna. Si continua a giocare perlopiù sulla fascia sinistra ma in ogni caso in una metà campo sola. La partita può cambiare al 65′ ma Federico Ravaglia è molto più bravo di Lautaro Martinez dagli undici metri, neutralizzando il rigore assegnato dal VAR. Inzaghi aspetta altri 10′ prima di mettere in campo tre titolari dalla panchina e ribadire la volontà nerazzurra di portare a casa la qualificazione entro i tempi regolamentari. Partita a senso unico ma senza precisione al tiro. Inter-Bologna si sblocca solo a inizio tempi supplementari con l’incornata perfetta di Carlos Augusto su corner battuto da Federico Dimarco proprio sulla testa del compagno. Peccato che il vantaggio dell’Inter combaci con la lenta uscita di scena della stessa squadra nerazzurra, che pensa a difendere il risultato minimo ma senza avere le possibilità di farlo. La freschezza e soprattutto la rapidità delle frecce inserite da Thiago Motta nel finale in contropiede devastano la difesa lenta e stanca di Inzaghi. Il repentino 1-2 firmato da Sam Beukema e Dan Ndoye, su spettacolare assistenza di Joshua Zirkzee, in 4′ chiude la partita e il discorso qualificazione. Due tiri, due reti. L’Inter è fuori dalla Coppa Italia: gestione scellerata e superficiale dell’1-0 dopo oltre 100′ di dominio tecnico-tattico. Un passo indietro non da Inzaghi dell’ultimo periodo.

