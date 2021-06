UFFICIALE – Inter Women, Sorbi non sarà più il tecnico: il comunicato

Inter Women, il tecnico Attilio Sorbi non sarà più l’allenatore della squadra femminile. Di seguito il comunicato da parte dell’Inter.

IL COMUNICATO – L’Inter comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del tecnico della prima squadra femminile, Attilio Sorbi. Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale del club: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore della Prima Squadra femminile, Attilio Sorbi. Il Club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera”.

Fonte: Inter.it