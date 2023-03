Karchouni: «Daremo tutto per andare in finale! Sarà una grande partita»

Karchouni rilascia un’intervista prima di scendere in campo per Juventus-Inter Women (vedi formazioni). La centrocampista nerazzurra si dice fiduciosa sulla semifinale di ritorno in Coppa Italia Femminile. Di seguito le sue dichiarazioni a Inter TV.

UN SOLO POSTO – Ghoutia Karchouni parla pochi minuti prima di scendere in campo per Juventus-Inter Women. La centrocampista nerazzurra, su Inter TV, dichiara: «Faremo di tutto per andare in finale! Sarà una grande partita», dichiara: «È una grande gioia giocare questo tipo di partita. Sono molto contenta di essere qui con le mie compagne. Faremo di tutto per accedere alla finale di Coppa Italia Femminile. Cosa mi aspetto oggi? Una grande partita di calcio perché siamo due squadre forti e c’è solo un posto per la finale».