Karchouni: «Juventus-Inter sarà difficile, ma spero nella finale!»

Ghoutia Karchouni, centrocampista francese dell’Inter Women impegnata alle 14:30 contro la Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ai microfoni di La 7 ha parlato della sfida in vista della finale.

VERSO LA FINALE – Ghoutia Karchouni spera nella vittoria oggi per giocarsi poi la finale di Coppa Italia: «Voglio giocare per aiutare la squadra. Sarà una partita difficile e diversa, mi aspetto una grande partita e spero di andare in finale!».