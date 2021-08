Inter Women, programmata terza amichevole: i dettagli

È stata programmata una terza amichevole per l’Inter Women in vista della prima giornata di campionato: il comunicato del club nerazzurro.

COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sito ufficiale del club nerazzurro. “Continua la preparazione dell’Inter in vista della prima giornata di campionato, in programma sabato 28 agosto contro il Napoli. Dopo le buone prestazioni contro Hellas Verona e Lugano femminile, le nerazzurre scendono in campo domenica 22 agosto per l’ultima amichevole precampionato. La gara contro l’Empoli si giocherà al Campo Comunale “Umberto Merli” di Reggio Emilia, alle ore 17h. Il match sarà a porte chiuse“.

Fonte: Inter.it