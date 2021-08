Inter, i numeri di maglia dei volti nuovi: da Dzeko a Dumfries, tranne uno

L’Inter ha ufficializzato i numeri di maglia dei volti nuovi, in vista della stagione che prenderà il via domani contro il Genoa. Confermato quello di Dumfries apparso ieri (vedi articolo), manca invece Lazaro che rimane ai margini in attesa di cessione. Qui tutti quelli usati sinora.

LE SCELTE – Ci siamo! Il conto alla rovescia verso il primo impegno ufficiale della stagione sta per concludersi: sabato 21 agosto, alle ore 18.30, l’Inter di Simone Inzaghi inaugurerà la Serie A 2021/2022 sfidando il Genoa al “Meazza”. Ecco i numeri di maglia scelti dalle new entries della rosa nerazzurra:

2 Denzel DUMFRIES

9 Edin DZEKO

16 Eddie SALCEDO

20 Hakan CALHANOGLU

21 Alex CORDAZ

32 Federico DIMARCO

