Inter-Fiorentina Women, pagelle: Chawinga si prende la scena 8!

L’Inter Women vince contro la Fiorentina (vedi report). La partita si conclude sul risultato di 4-0 con la tripletta di Tabitha Chawinga, protagonista anche con un assist per Elisa Polli.

Inter-Fiorentina Women – DIFESA

FRANCESCA DURANTE 6,5 – Partita assolutamente tranquilla per lei, impegnata pochissime volte. Ma quando succede, si fa trovare pronta tra i pali.

ANJA SONSTEVOLD6.5 – Gioca di anticipo e ci riesce nella maggior parte delle occasioni.

LISA ALBORGHETTI 7,5 – In difesa è insuperabile, si fa trovare puntuale anche in attacco impensierendo la difesa avversaria.

ANNA BJORK KRISTJANSDOTTIR 6 – Rocciosa e poco impegnata in difesa, ma sempre attenta dietro.

Inter-Fiorentina Women – CENTROCAMPO

FREDERIKE THOGERSEN 6 – Bene nelle due fasi, mette in mezzo anche diversi cross.

– DAL 76′ CHIARA ROBUSTELLINI S.V.

GHOUTIA KARCHOUNI 7 – Solita partita di sostanza in difesa e soprattutto in attacco, tentando sempre il passaggio filtrante in mezzo i di prima.

NOOR ECKHOFF 6 – Questa volta gioca titolare e lo fa mantenendo sempre alta la concentrazione.

– DAL 91′ IRENE SANTI S.V.

MARTA PANDINI 6,5 – Recupera diversi palloni in fase difensiva e non sbaglia praticamente mai nulla.

– DALL’82’ HENRIETTA CSISZAR S.V.

BEATRICE MERLO 6 – Spinge sulla fascia tentando di dialogare spesso con l’attacco, soprattutto con Chawinga.

– DALL’82’ FANNY LANG S.V.

Inter-Fiorentina Women – ATTACCO

ELISA POLLI 7 – Suo il gol che apre le marcature. L’attaccante sfrutta l’inserimento di Chawinga e calcia di prima intenzione.

– dal 76′ TATIANA BONETTI S.V.

TABITHA CHAWINGA 8 – Assoluta protagonista della partita, più straordinaria del solito con una tripletta incredibile. Fa impazzire letteralmente la difesa avversaria non dando mai punti di riferimento. Sale a quota 22 gol in questa stagione e realizza anche un assist (per Elisa Polli).

Il voto in panchina – ALLENATORE

RITA GUARINO 7,5 – L’Inter vince la partita spazzando via la Fiorentina 4-0. Aspetta un po’ a fare i primi cambi (dal 76′) ma le scelte le danno ragione. Prossima partita decisiva contro le campioni d’Italia della Roma, ma con l’obiettivo di restare sempre tra le prime tre in classifica.

Le pagelle degli avversari: la Fiorentina

FIORENTINA – Baldi 4,5; Erzen 5, Tortelli 5, Agard 4, Jackmon 4,5; Boquete, Severini 5, Zamanian5 ; Catena 5,5, Longo 5, Mijatovic 6. Coach Patrizia Panico 5.