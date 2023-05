Bellanova, occasione per dimostrare contro il Sassuolo! Dentro dal 1′

Raoul Bellanova, con ogni probabilità, partirà dal 1′ stasera contro il Sassuolo. L’ex Cagliari è alla seconda da titolare in campionato, dopo il match del Castellani contro l’Empoli

SECONDA VOLTA – Questa sera Raoul Bellanova calcherà il campo di San Siro per la prima volta dal 1′. Simone Inzaghi, per una logica di turnover dettata dal ritorno di Champions League contro il Milan, manderà il numero 12 in campo dall’inizio (qui le altre scelte del tecnico piacentino) al posto di Dumfries, preservato per il secondo atto della sfida con i rossoneri. Per l’ex Cagliari, oltre a essere la seconda partita da titolare, la partita di stasera rappresenta un’occasione importante anche in ottica futuro. Le partite rimaste sono poche e i nerazzurri dovranno prendere una decisione sull’eventuale riscatto o meno dell’esterno classe 2000. Chiaro che con prestazioni convincenti, Marotta e Ausilio sarebbero più propensi a esercitare l’opzione di riscatto per il suo cartellino. Nell’ultimo – e unico – match giocato dal 1′ in campionato, ovvero quello contro l’Empoli al Castellani, Bellanova aveva fatto sufficientemente bene, pur non essendo stato decisivo. Contro i neroverdi chance da non sprecare. Il futuro di Bellanova non è ancora scritto, ma essendo prossimi alla conclusione della stagione, il giocatore deve dare ora delle risposte convincenti per restare a Milano.