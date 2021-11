Youth League, il Real Madrid batte lo Sheriff Tiraspol e aggancia l’Inter

Il Real Madrid ha battuto lo Sheriff Tiraspol 0-1 in trasferta in Youth League. Successo non positivo per l’Inter che viene agganciata in classifica a quota 10 punti. Tra poco, gara importantissima per la squadra di Chivu (segui live)

SUCCESSO − Il Real Madrid ha vinto sul campo dello Sheriff Tiraspol per 0-1 grazie alla rete di Bruno Iglesias Lois. Le merengues, dunque, salgono a quota 10 punti in classifica agganciando l’Inter di Cristian Chivu al primo posto. I nerazzurri scenderanno alle 14 in campo contro lo Shakthar Donetsk in una gara fondamentale per il passaggio del turno. La classifica al momento dice: Inter 10, Real Madrid 10, Shakhtar Donetsk 6 e Sheriff Tiraspol 0. Il regolamento della Youth League prevede che solo la prima vada alla fase a eliminazione diretta, mentre la seconda passa dagli spareggi contro le vincitrici del percorso campioni nazionali. Dunque, un successo questo pomeriggio sarebbe di vitale importanza.