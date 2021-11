VIDEO − Dzeko, grande tripletta cinque anni fa. Buon auspicio per l’Inter?

Dzeko, il 24 novembre del 2016, ha segnato una fantastica tripletta in Europa League con la maglia della Roma. Lo ricorda la Uefa tramite il suo account ufficiale Twitter. Buon auspicio per Inter-Shakhtar Donetsk

TRIPLETTA − Chissà se potrebbe rivelarsi un buon auspicio per l’Inter. Cinque anni fa esatti, Edin Dzeko rifilava una fantastica tripletta in Europa League con la maglia della Roma. In quel caso, la vittima era stato il Viktoria Plzen, sconfitto dalla formazione giallorossa per 4-1. La Uefa, tramite il proprio account Twitter, ha voluto ricordare la grande serata del bosniaco. Di seguito il post.

Questa sera, Dzeko scenderà in campo con la Beneamata in occasione della delicata sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. I tifosi dell’Inter si augurano che il bosniaco possa quantomeno timbrare il proprio cartellino con una rete.