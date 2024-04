Sassuolo-Inter Primavera 0-3, pagelle: Quieto on fire 8, Miconi da Bale

L’Inter Primavera vince per 3-0 contro il Sassuolo e ottiene il secondo successo consecutivo. Daniele Quieto decide con una doppietta e raggiunge l’8, Thomas Berenbruch inventa a centrocampo come vuole e gli va dietro. Le pagelle del match.

Calligaris 6.5: Quando è il momento risponde presente. La parata su Russo al 73′ vale quanto uno dei gol di Quieto.

Sassuolo-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6.5: Le continue sovrapposizioni aiutano il reparto offensivo a trovare gli spazi giusti. Da una di queste nasce il cross del gol di Quieto.

– dal 68′ Miconi 7.5: Il gol che segna è da fuoriclasse. Parte dalla destra, si porta il pallone verso l’area di rigore superando in velocità due giocatori e conclude alla sinistra del portiere. Sembra Gareth Bale, ma è un classe 2005.

Stante 6.5: Salva un gol quasi fatto di Caragea nel primo tempo con un intervento in scivolata perfetto. Torna dominante nel momento più complesso.

Alexiou 6: Non si rende protagonista di azioni da ricordare, ma gioca con tranquillità e grande autorevolezza in difesa.

Motta 7: Secondo assist consecutivo per Quieto. La catena di sinistra funziona e arriva la conferma con il Sassuolo. Passaggio veramente intelligente dopo un inserimento coi tempi giusti.

Sassuolo-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 7.5: Nonostante non trovi il gol è assolutamente il migliore in campo durante il primo tempo. Compie un recupero su Minta da difensore di altri tempi, è l’unico che tira nella mezz’ora iniziale verso la porta del Sassuolo. Chiude in bellezza con l’assist fantasmagorico per Quieto di sinistro.

Stankovic 6.5: I suoi ritmi non sono sempre eccelsi, ripaga però con la qualità. Allarga il gioco nel momento giusto, trovando Kamate e iniziando così l’azione del gol.

– dall’87’ Bovo S.V.

Kamate 6.5: Non soffre affatto il cambio ruolo, anche se quello di mezz’ala è il suo ruolo naturale. Difende come dovrebbe e si trova bene con Owusu e Aidoo.

– dal 54′ Zarate Hidalgo 6: Appena entra l’Inter raggiunge il secondo gol, non è un caso. Entra bene posizionandosi al centro-destra e ricoprendo il ruolo perfettamente.

Sassuolo-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Owusu 6: In contropiede è pericoloso, trova poche volte la possibilità di incidere. Meno coinvolto rispetto alle ultime occasioni.

– dall’87’ Diallo S.V.

Spinacce 5.5: Cerca la profondità e i compagni lo servono, in 2 vs 1 è molto difficile. Rischia di farsi espellere, Chivu è costretto a toglierlo subito.

Quieto 8: Di controbalzo in area piccola trova il secondo gol consecutivo dopo Frosinone. Poi si replica con la punta nel secondo tempo con la doppietta. Rialza i suoi quando non riescono a trovare i punti, è l’uomo decisivo a ridosso della fine del campionato.

– dal 68′ De Pieri 6: Non ha tante occasioni per incidere come vorrebbe. Aggiunge comunque una presenza alla sua stagione in Primavera.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 8: L’Inter soffre solamente nella prima mezz’ora, poi costruisce un’azione fotocopia al gol di Frosinone e trova la prima rete del pomeriggio ancora con l’asse Quieto-Motta. Probabilmente aver lasciato in panchina Cocchi nelle ultime settimane è stata la scelta migliore. Nel secondo tempo Berenbruch inventa con la sua qualità, Quieto raddoppia e chiude i giochi. Anche i cambi oggi danno ragione al tecnico dell’Inter: la terza firma sul tabellino arriva da Miconi.