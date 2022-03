Sangalli a Inter-News.it: «Mi godo questi mesi, do sempre il massimo!»

Mattia Sangalli ha parlato dopo la vittoria della Primavera per 1-0 sul Cagliari riguardo gli ultimi mesi nel settore giovanile dell’Inter e non solo.

ULTIMI DUE MESI – Mattia Sangalli ha risposto così alla domanda di Inter-News.it nel post-partita della gara vinta contro il Cagliari: «Gli ultimi due mesi nel settore giovanile? Me li sto godendo come ho sempre fatto nel settore giovanile dell’Inter e cercherò di dare il massimo come ho sempre fatto anche in questi ultimi due mesi per aiutare la squadra».

PRIMO POSTO – Sangalli ha poi risposto alle domande degli altri giornalisti: «Sicuramente andiamo in casa della prima della classe a fare la nostra partita, proveremo a portare a casa il risultato. Poi vedremo cosa farà la Roma anche domani e proveremo a riaprire il discorso primo posto. Dopo il pareggio di Bergamo ci siamo parlati e ci siamo detti che la fase difensiva era la prima cosa da migliorare e così abbiamo fatto».