Perisic ora vuole il rinnovo con l’Inter, ma ad oggi il discorso è rinviato

Ivan Perisic, il suo futuro all’Inter adesso potrebbe cambiare. Il croato vuole il rinnovo con il club nerazzurro ma il discorso, almeno per il momento, è rinviato.

IL RINNOVO – Ivan Perisic in questa stagione è indubbiamente uno dei migliori dell’Inter se parliamo di continuità di rendimento. A Natale, la situazione legata al suo futuro era sicuramente incerta, ma adesso è certamente cambiata. In scadenza con l’Inter, non ha ancora rinnovato il suo contratto, ma la sua volontà adesso è quella di restare in nerazzurro per almeno altre due stagioni. L’Inter dal canto suo vorrebbe offrirgli un contratto di un altro anno con opzione per il secondo, ma le trattative con il club sono al momento rinviate, ed entreranno sicuramente nel vivo a fine campionato. La società, al momento, vuole concentrare tutte le energie e le attenzioni per la fine del campionato.