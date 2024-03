Roma-Inter Primavera 1-1, pagelle: Raimondi MVP 8, Akinsanmiro da 5

L’Inter Primavera pareggia ancora, stavolta rimontata dalla Roma con il risultato di 1-1. Raimondi nettamente il migliore in campo per i nerazzurri, bene anche Owusu. Poco attenta la difesa. Le pagelle della partita del Tre Fontane.

Raimondi 8: Chiamato a pochi minuti dall’inizio della partita per un problema per Calligaris nel riscaldamento, il secondo portiere della Primavera nerazzurra mette in mostra una prestazione da migliore in campo. Nel primo tempo si supera in almeno tre occasioni – tra cui un siluro di Cherubini da fuori area – e riesce anche a toccare il colpo di testa di Pagano che vale il pareggio nerazzurro. Nel finale è ancora una volta miracoloso di piede, salvando il risultato.

Roma-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 5.5: Spinge poco sulla sua fascia e fatica anche in copertura, prendendosi un cartellino giallo nel primo tempo.

Alexiou 5.5: Corre tanto e nel finale è anche vittima di crampi. Ma sul gol del pareggio della Roma, insieme a Stante, si perde Pagano. Non solo: Raimondi mette spesso una pezza sui tiri degli attaccanti giallorossi lasciati troppo liberi

Stante 6: Anche lui fatica come il compagno di reparto Alexiou, mezzo voto in più però per una grande chiusura nel primo tempo su Pagano a pochi passi dalla riga di porta, prima che l’attaccante giallorosso possa andare a rete.

Motta 6.5: Diversamente da Aidoo spinge molto sulla sinistra, tanto che proprio da un suo cross pennellato arriva la rete del momentaneo 0-1 di Spinacce. Non è l’unico dei suoi bellissimi cross in questa partita, purtroppo non sfruttati dall’attacco nerazzurro

– dall’80’ Cocchi S.V.

Roma-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO



Di Maggio 6.5: A centrocampo è una garanzia, lotta molto bene e nel finale causa anche l’ammonizione di Ivkovic.

Akinsanmiro 5: Si vede poco, anche e soprattutto a causa del pressing efficace dei centrocampisti giallorossi. Lascia il campo a inizio secondo tempo.

– dal 50′ Berenbruch 6: Entra e si fa subito notare di più di Akinsanmiro. Firmerebbe anche il gol dell’1-2 su un tap-in dopo un tiro da fuori di Owusu, ma il direttore di gara incredibilmente non vede il pallone che supera totalmente la linea.

Bovo 6: Lotta tanto a centrocampo, senza farsi però vedere troppo dalle parti della difesa giallorossa.

Roma-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 5.5: Da lui ci si aspetta molto di più. Nel primo tempo, invece, a destra è poco presente e dalla sua parte arrivano infatti azioni poco pericolose. Cresce a inizio secondo tempo, causando il panico nella difesa romanista con un paio di azioni personali – tra cui quella che porta al gol non concesso a Berenbruch – ma è decisamente troppo poco per uno come lui.

– dal 90′ Quieto S.V.

Spinacce 6.5: Il suo grande anticipo di testa vale il gol del momentaneo vantaggio per l’Inter. Fa tanto a sportellate con la difesa giallorossa, anche se sbaglia qualche appoggio di troppo.

– dall’80’ Lavelli S.V.

Owusu 7.5: È una vera e propria luce sulla sinistra, con tanta corsa e tante incursioni che mettono in difficoltà la difesa giallorossa. Insieme a Motta orchestra il gol del momentaneo 0-1. Dalla sua parte nascono le azioni più pericolose per l’Inter e arrivano anche una marea di cross purtroppo non sfruttati. Ciliegina sulla torta: nel finale causa anche l’ammonizione di Oliveras, costretto a fermarlo fallosamente dopo l’ennesima ripartenza.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 5: Inizia la partita molto bene, dimostrato dal gol dello 0-1 di Spinacce dopo un quarto d’ora. Poi la sua Inter si perde e lascia campo alla Roma nel finale di primo tempo, con tre salvataggi di Raimondi e il gol subito poco prima di andare negli spogliatoi. Nella ripresa cambia ruolo per ruolo senza andare a toccare il modulo, nonostante uno Spinacce fin troppo solo davanti contro la difesa giallorossa. A un certo punto sembra accontentarsi di un pareggio, il quarto consecutivo. Primo posto salvato e distanza dalla Roma seconda invariata, ma serve tornare a vincere al più presto.