Roma-Inter Primavera 1-1, danno a Chivu! Non visto un gol valido

Termina con il punteggio di 1-1 Roma-Inter Primavera, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del Campionato Primavera. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 1-1.

SECONDO TEMPO – Ripresa combattuta e ricca di polemiche a Roma, con l’Inter Primavera di Chivu nettamente danneggiata dall’arbitro e dalla mancanza della tecnologia. Al 50′ un episodio clamoroso: Kamate semina il panico sulla destra, palla che attraversa poi tutta l’area con Owusu che prova il tiro ,deviazione, tap-in da due passi di Berenbruch con il pallone che supera interamente la linea ma l’arbitro incredibilmente non concede il 2-1. Manca la Goal Line Technology in Primavera. Al 61′ Raimondi compie una grande parata su Graziani, tenendo in galla la Beneamata. Al 68′, l’Inter ci prova con l’asse Owusu-Kamate, ma quest’ultimo non arriva per un soffio sul pallone del compagno. Al 75′, Motta ancora una volta pennella un cross teso dalla sinistra, ma non ci arrivano per un nulla né Spinacce, né Kamate dietro di lui. Nel finale, l’Inter si salva ancora con Raimondi strepitoso, che di piede dice no a Pagano.

16′ Spinacce (I), 45′ Pagano (R)