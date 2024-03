Inter-Napoli, dubbio Bisseck-Pavard! Poi allertati 2 in mezzo − Sky

Vigilia di Inter-Napoli. Ad Appiano Gentile tra un’oretta inizierà l’allenamento per preparare il match di domani. Per Simone Inzaghi qualche dubbio. Uno è quello tra Bisseck o Pavard.

Si avvicina Inter-Napoli, posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Tra un’oretta, come riferisce Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, i nerazzurri cominceranno l’allenamento per preparare la partita di domani. Simone Inzaghi ha qualche dubbio di formazione. In primis in difesa, tra Bisseck e Pavard. Uno dei due andrà ad affiancare Acerbi e Bastoni. Mentre, a centrocampo da capire se Calhanoglu e Mkhitaryan riposeranno o partiranno dal 1′. Allertati già Frattesi e Asllani. Sulle fasce dentro Darmian e Dimarco. In avanti, si avanza con la coppia Thuram-Lautaro Martinez. La probabile formazione:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.