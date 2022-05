All’Inter Primavera basta lo 0-0 a Genova e chiude seconda in campionato

Sampdoria-Inter 0-0. I nerazzurri di Chivu pareggiano a reti inviolate e chiudono secondi in regular season. Cagliari KO ad Empoli e quindi c’è l’accesso diretto alle semifinali Playoff

PAREGGIO CERCATO − Match scialbo di emozioni a Bogliasco tra Sampdoria e Inter Primavera anche e soprattutto per i risultati confortanti che arrivano da Roma ed Empoli. Da un lato, i doriani che sperano in un KO della Fiorentina per agganciare l’ultimo posto utile per accedere ai quarti di finale dei Playoff; e dall’altro i nerazzurri in quello del Cagliari in Toscana per chiudere secondi in classifica e volare direttamente in semifinale. Una sola la palla-gol nel primo tempo con Jurgens che riscalda i guantoni di Saio. Nella ripresa, maggior verve della squadra di Chivu che prova ad impensierire il portiere blucerchiato con qualche giocata di Casadei. Poca la precisione però del talento nerazzurro. I due risultati da Roma ed Empoli influenzano la gara del 3 Campanili con le due squadre che si accontentano del pareggio. L’Inter chiude al secondo posto vista anche la concomitante sconfitta del Cagliari e vola alle semifinali dei Playoff. Quanto alla Sampdoria, sesto posto in cascina e accesso alla fase finale.