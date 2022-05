Inter, col Cagliari saranno determinanti i calci da fermo: Calhanoglu arma

L’Inter, questa sera, sarà di scena a Cagliari. I rossoblù, alla ricerca disperata di punti salvezza, daranno battaglia. I calci piazzati, quindi, potrebbero essere determinanti: toccherà a Calhanoglu fare la differenza

ARMA – Hakan Calhanoglu quest’anno, è stato spesso determinanti per le sorti dell’Inter. Il centrocampista turco ha messo a segno numeri importanti in Serie A, con 8 gol e ben 11 assist. Molte delle assistenze sono arrivate da calcio da fermo, un fondamentale in cui il numero 20 nerazzurro eccelle. E a Cagliari, questa abilità, potrebbe essere determinante: la squadra sarda è alla disperata ricerca di punti salvezza e, quasi sicuramente, si chiuderà a riccio per poi provare a colpire in contropiede. Con gli spazi in campo, che saranno certamente ristretti, sarà importante sfruttare ogni occasione potenziale, soprattutto quelle provenienti da corner o punizioni. L’Inter, per continuare a sperare nello scudetto, si aggrappa ad uno dei trascinatori di questa stagione.