Scamacca: «Serie A o Premier League? Priorità è l’Italia! Assist all’Inter?»

Scamacca ha segnato una doppietta in Bologna-Sassuolo contribuendo alla vittoria per 1-3 dei nero-verdi. L’attaccante, che piace molto all’Inter, ha risposto a qualche domanda sul futuro nel post partita

FUTURO − Scamacca deciso a rimanere in Italia anche la prossima stagione, indizio all’Inter? Così a Sky Sport: «La cosa importante è finire il campionato nel migliore dei modi. Oggi è andata bene, volevamo portare a casa i 3 punti a tutti i costi. Futuro? Penso che la mia priorità è affermarmi in Italia, il mercato è imprevedibile ma quando ci sarà da decidere prenderemo la decisione migliore. Sono arrivato al Sassuolo che non giocavo ma lavorando mi sono fatto trovare sempre pronto. Champions League? Il campionato italiano è di altissimo livello ma le valutazioni le fanno gli altri. Io penso al Sassuolo e di finire al meglio la stagione. La strada porta verso Milano? La strada porta verso Sassuolo».