Playoff Primavera, Inter in semifinale come la Roma: le possibili avversarie

Oggi è terminata la regular season del campionato Primavera 1. La Roma è arrivata prima in classifica con l’Inter seconda. Entrambe si sono qualificate direttamente alle semifinali playoff. C’è attesa per capire le avversarie

ACCOPPIATE − All’Inter di Cristian Chivu è bastato un pareggio per 0-0 sul campo della Sampdoria (vedi articolo) per accedere direttamente alle semifinali Playoff del campionato Primavera. I nerazzurri hanno peraltro sfruttato il KO del Cagliari sul campo dell’Empoli. Bene anche la Roma che ha chiuso la regular season da prima classificata. Entrambe le squadre, dunque, sono in attesa di capire chi andranno a sfidare in semifinale. Per l’Inter ci sarà la vincente dell’accoppiata tra Cagliari e Sampdoria; mentre per i giallorossi la vincente tra Atalanta e Juventus.