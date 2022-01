Campionato Primavera 1, 15ª giornata: partite in diretta TV e streaming

Il Campionato Primavera 1 è pronto a ripartire dopo oltre un mese di stop per il COVID-19. Fra poco meno di mezz’ora la capolista Roma sarà impegnata in casa del Cagliari, con Lecce-Sampdoria in contemporanea, mentre per l’Inter domani c’è la trasferta con la SPAL.

Cagliari-Roma venerdì 28 gennaio ore 12.30 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Lecce-Sampdoria venerdì 28 gennaio ore 12.30 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Fiorentina-Bologna venerdì 28 gennaio ore 14.30 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Sassuolo-Pescara venerdì 28 gennaio ore 16.30 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

Genoa-Napoli sabato 29 gennaio ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Verona-Atalanta sabato 29 gennaio ore 11 – diretta TV Solocalcio (61 DTT, streaming su app Sportitalia)

SPAL-Inter sabato 29 gennaio ore 13 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Milan-Empoli sabato 29 gennaio ore 15 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

Torino-Juventus sabato 29 gennaio ore 17 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app)

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Roma 33 *

Cagliari 25

Torino 24

Inter 22

Sassuolo 22

Genoa 21 *

Atalanta 21

Juventus 21

Napoli 19 *

Sampdoria 19

Fiorentina 18 **

Milan 17 *

Empoli 17

Lecce 16

Verona 16

SPAL 14 *

Bologna 10 *

Pescara 5

* una partita in meno

** due partite in meno