Zhang in video collegamento da Nanchino fa notizia grazie all’Inter

Zhang continua a seguire da lontano le evoluzioni della sua Inter, che ai successi di campo aggiunge quelli… dietro la scrivania. Il Presidente, sempre più chiacchierato in questi ultimi giorni, in Italia riesce a fare notizia anche quando non fa niente di diverso rispetto a prima

CHAIRMAN ONLINE – “Si è tenuto oggi il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. con all’ordine del giorno l’approvazione della situazione economico-patrimoniale semestrale consolidata di Gruppo per il periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023. Il Consiglio, presieduto dal Presidente Steven Zhang in video collegamento da Nanchino, ha approvato i risultati per il primo semestre della stagione in corso […]”. Inizia così il comunicato dell’Inter per annunciare le importanti novità relative al bilancio. E al di là dei numeri, ciò che fa notizia è la “presenza” del Presidente Zhang. Ovviamente da remoto e non a Milano, come già avvenuto in altre occasioni. In un periodo che vede l’Inter attaccata mediaticamente da tutte le parti, anche per via della situazione debitoria che riguarda Zhang e quindi il Suning Holdings Group, nei confronti di Oaktree Capital Management ma non solo, probabilmente ci si aspetta(va) un altro passo falso. E invece il numero uno, a modo suo, ribadisce la sua scontata presenza nelle vicende nerazzurre. Nulla di strano eh. Tutto come previsto. In attesa di fare rientro in Italia. Perché, nonostante tutto, l’idea di Zhang è tornare a Milano ben prima del “fatidico” 20 maggio 2024. E il motivo “di campo” non serve nemmeno specificarlo ormai… L’ambiziosa chiusura del comunicato odierno è un indizio tricolore: “FC Internazionale Milano prevede di chiudere l’esercizio 2023-2024 con un risultato consolidato in miglioramento rispetto alla stagione precedente. Prosegue in modo netto il percorso di miglioramento della situazione economico-finanziaria del Club, sostenuta da un circolo virtuoso alimentato dai risultati positivi ottenuti dalla società dentro e fuori dal campo”.