Spezia-Inter, partita presa in mano e decisa dai leader tecnici di Inzaghi

Spezia-Inter ha visto un contributo decisivo dei leader tecnici nerazzurri. Inzaghi ha finalmente avuto sul campo una risposta, forte e chiara.

FINALMENTE I LEADER – Un vecchio modo di dire recita che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. E Spezia-Inter ne è una conferma. La vittoria nerazzurra infatti ha delle firme ben precise. Quelle dei leader tecnici della squadra. Che in campo hanno fatto pesare il loro status, portando tre punti importanti alla causa.

DECISIVI NEI GOL – Il loro contributo è evidente già dal risultato. Analizziamo il tabellino. Il primo gol viene da Brozovic, un gol creato e concretizzato tutto da lui. L’assist però non va sottovalutato. Quella torre dal cuore dell’area arriva da D’Ambrosio. Un leader storico del gruppo, in un certo senso riscoperto da Inzaghi, che in campo porta peso difensivo e anche qualità. In modo continuo. Il secondo gol è di Lautaro Martinez. Un giocatore che sta vivendo una stagione di alti e bassi, ma che in estate è stato riconosciuto come attaccante di riferimento della squadra. Con lo Spezia ha disputato una prova di qualità, pur in pochi minuti, con anche l’assist per il terzo gol. Ma chi ha fornito a lui l’assist per il 2-0? Perisic. Ovviamente, verrebbe da dire. Il terzo assist consecutivo per il croato, che col Verona aveva indicato a tutti la via da seguire.

SICUREZZA DIFENSIVA – C’è un ultimo elemento. Che non è entrato nel tabellino, ma è sempre stato nel cuore della squadra. Parliamo di Milan Skriniar, schierato ancora al centro della difesa. Primo per palloni toccati, passaggi, spazzate e recuperi, come al solito è stato la pietra angolare del reparto. Il leader difensivo che permette a tutti di giocare sicuri. Inzaghi insomma ha finalmente ritrovato i suoi giocatori. Quelli che tanto ha coccolato, anche nei momenti più duri. A cominciare dai leader, che in campo fanno sentire il proprio status.