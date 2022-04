Dzeko in ombra contro lo Spezia. Riposo necessario: out contro il Milan?

Edin Dzeko non ha offerto una prestazione brillante in Spezia-Inter. Il bosniaco è apparso stanco e forse dovrebbe rifiatare. Inzaghi lo lascerà fuori contro il Milan in Coppa Italia?

IN OMBRA – Edin Dzeko è uno degli insostituibili dell’Inter in questa stagione. Di quelli a disposizione nel reparto offensivo nerazzurro, il bosniaco è quello di cui Inzaghi difficilmente fa a meno. Un investimento importante per l’ex Roma, che però, alla lunga, sta pagando un minutaggio, forse, eccessivo. Lo si è visto anche ieri sera: il numero 9 nerazzurro, in Spezia-Inter non è riuscito ad incidere, né nella manovra né sotto-porta dove, a parte un’occasione ( sui cui per altro l’arbitro ha fischiato fallo dello stesso Dzeko) non è riuscito ad incidere. Di contro, sia Lautaro Martinez (vedi focus) che Sanchez hanno timbrato il cartellino in uscita dalla panchina, dimostrando la giusta rabbia agonistica. Inzaghi, quindi, potrebbe decidere di lasciare fuori a sorpresa il bosniaco dagli 11 iniziali di Inter-Milan, in programma martedì.

RIPOSO – Difficile credere che Inzaghi possa rinunciare a Dzeko così a cuor leggero. Il tecnico nerazzurro considera il bosniaco imprescindibile per lo sviluppo della manovra e difficilmente se ne priva, a meno di acciacchi o cause di forza maggiore. È indubbio, però, che l’Inter sta per andare incontro ad un mini tour-de-force, con tre partite decisive in 10 giorni contro Milan, Roma e Bologna. Sarà necessario avere tutta la rosa nella migliore condizione psicofisica possibile: è giusto, quindi, ipotizzare ad un certo punto, una rotazione degli uomini, specie in attacco dove adesso, il tecnico, può contare su 4 uomini in grado di determinare.