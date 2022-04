Lautaro Martinez, prova di forza in Spezia-Inter. Carica verso il Derby

Lautaro Martinez non è partito titolare in Spezia-Inter ma, entrato dalla panchina, è riuscito ad essere determinante: un gol ed un assist per l’argentino, in un’autentica prova di forza. Ora testa al Derby di Coppa Italia

PROVA DI FORZA – L’Inter continua la sua marcia nella corsa scudetto: contro lo Spezia è arrivata la terza vittoria consecutiva in Serie A nel segno del “Toro”. Sì, perché Lautaro Martinez, lasciato fuori dagli 11 iniziali da Inzaghi un po’ a sorpresa, entrato nel corso del match, è stato determinante ai fini del risultato finale. Una zampata, su cross di Perisic e l’assist per il definitivo 1-3 firmato Sanchez il suo bottino a fine match. Con un post-partita infuocato, in cui l’argentino ha mostrato una certa insofferenza per le tante, forse troppe, voci di mercato che lo hanno riguardato nelle ultime settimane. La sfida del “Picco” quindi consegna ad Inzaghi un Lautaro Martinez carico di furia agonistica: adesso testa al Derby di Coppa Italia di martedì

RIPARTIRE – Lautaro Martinez si è scrollato di dosso tutte le critiche e le voci di mercato che si sono susseguite nelle ultime settimane, tornando al gol, e soprattutto, tornando nel vivo della manovra. Il suo ingresso contro lo Spezia è stato estremamente positivo, sia per la produzione offensiva, sia per la presenza del “Toro” nella manovra nerazzurra da cui, spesso, era stato assente o parte marginale nell’ultimo periodo. Inzaghi, e l’Inter, sanno che le speranze scudetto passano, inevitabilmente, dai gol del “Toro”. Contro il Milan, in Coppa Italia, l’argentino dovrà riprendere da dove ha lasciato: oltre alla seconda stella c’è un altro obiettivo alla portata del club.