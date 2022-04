Inter, finalmente il poker d’assi! Inzaghi ha nelle mani un’arma decisiva

L’Inter può finalmente contare su un parco attaccanti al 100% sia fisicamente che mentalmente. Un’arma che gli altri non hanno. Inzaghi dovrà sfruttarla

FATTORE ATTACCO − Spezia-Inter ha decretato la terza vittoria di fila per i nerazzurri, cosa che non accadeva da dicembre. La squadra di Simone ha decisamente accantonato il periodo negativo rimettendosi nuovamente in corsa per raggiungere la seconda stella. Al Picco, l’Inter, oltre a dimostrare una netta prova di forza, ha ribadito un concetto fondamentale: quanto ad attaccanti non è seconda a nessuno. La staffetta di Inzaghi ha funzionato alla grande. Fuori Dzeko e Correa per Lautaro Martinez e Sanchez: un gol ciascuno più un assist del Toro. In Serie A, un parco attaccanti del genere ce l’ha solamente l’Inter.

POKER D’ASSI − Se non è un vantaggio poco ci manca per Inzaghi. A volte si è sottovalutato in stagione, anche e molto per demerito proprio, il grande vulnus qualitativo e numerico dell’Inter in attacco. Nessuno come l’Inter in Serie A può vantare un quartetto d’attacco così importante: Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Joaquin Correa e Alexis Sanchez. Quattro attaccanti di caratura mondiale, regolarmente o quasi titolari nelle rispettive Nazionali. A suo malgrado, Inzaghi ha avuto la sfortuna di non averli al 100% per tutto l’arco stagionale. Prima parte di annata molto bene per Lautaro Martinez e Dzeko, male invece Sanchez. Nella seconda, malino i primi due e decisamente meglio il terzo. Nel limbo il Tucu, sempre in combutta con i suoi malanni fisici. Averli al 100% fisicamente e di testa, in quest’ultima parte di stagione, può veramente risultare decisivo ai fini del risultato finale.