In Spezia-Inter arriva la risposta di Lautaro Martinez, proprio all’ultimo

In Spezia-Inter va celebrato l’ingresso di Lautaro Martinez. L’argentino nell’ultima mezz’ora ha fatto la differenza, chiudendo la partita.

RISCATTO SUL CAMPO – In Spezia-Inter Lautaro Martinez è tornato. Forse quando non se lo aspettava più nessuno. Escluso a sospresa dall’undici iniziale, al momento del suo ingresso in campo al minuto 60 le aspettative erano veramente al minimo. E invece il Toro ha dato una risposta. Di qualità e carattere. Una prova di forza.

MINUTI DI SPESSORE – Lautaro in 34 minuti ha fatto cose che nell’ultimo periodo non gli riuscivano in una partita intera. Gol e assist, per cominciare. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Sono 23 in 32 minuti. Un dato notevole, soprattutto per un giocatore che nell’ultima sua uscita si era fermato a 8 partendo da titolare. In più con 4 tiri è il migliore di tutta la partita. Il Toro non solo è entrato in campo, ma lo ha fatto determinato, convinto, con voglia di incidere. Una cosa che non sempre ha dimostrato. Anzi. Il gol arrivato dopo 13 minuti lo ha sbloccato di testa. E ora ci si possono di nuovo aspettare grandi cose da lui.