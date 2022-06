Senesi idea per il futuro dell’Inter. Ecco chi è il difensore argentino

Marcos Senesi è uno dei nomi che l’Inter segue per rinforzare la difesa, specialmente se dovesse partire Alessandro Bastoni. Andiamo ad analizzare i numeri e la carriera del giocatore argentino, che si è messo in mostra anche nella UEFA Conference League con il Feyenoord.

NUMERI E CARRIERA – Classe 1997, Marcos Senesi è uno dei difensori seguiti dall’Inter per la difesa del futuro. Specialmente se dovesse partire Alessandro Bastoni in direzione Tottenham. Ma di chi si tratta nel dettaglio? Cresciuto calcisticamente nel San Lorenzo, è proprio lì che debutta. Nella squadra argentina colleziona in totale 71 prese dal 2016 al 2019, con un gol e tre assist all’attivo. Qui attira le attenzioni del Feyenoord che a settembre 2019 lo porta in Olanda per la modica cifra di 7 milioni di euro. È proprio in Europa che Senesi si mette ulteriormente in mostra, raccogliendo 115 presenze con il club di Rotterdam, con 9 gol segnati e 7 assist.

CARATTERISTICHE – Ma per quale motivo è proprio Senesi il nome principale per sostituire l’eventuale partenza di Bastoni? Presto spiegato: difensore centrale con un mancino naturale. Leggermente più basso proprio di Bastoni (1.85 contro 1.90) ma anche più “fisicato” (con 80 chili, contro i 75 del nerazzurro). In un suo ipotetico arrivo all’Inter, Senesi non avrebbe grosse difficoltà di ambientamento, in uno spogliatoio che ha da sempre fatto dei giocatori argentini un punto di forza. Proprio qui troverebbe – oltre al Vicepresidente Javier Zanetti – anche Lautaro Martinez e Joaquin Correa. E, chissà, magari anche Paulo Dybala (vedi articolo).

Fonte dati: Transfermarkt.it