FOTO – Barella celebra Nadal dopo il 14esimo Roland Garros

Nicolò Barella celebra un altro grande campione. Si tratta di Rafael Nadal, che ha da poco conquistato il suo 14esimo Roland Garros in carriera, nonché 22esimo slam in totale.

FESTEGGIAMENTI – Altra grandissima impresa di Rafael Nadal, che si dimostra uno (se non il) dei più grandi tennisti della storia. Dopo la vittoria su Casper Ruud, lo spagnolo ha infatti conquistato il suo quattordicesimo Roland Garros, nonché 22esimo slam totale in carriera. Un risultato che non ha lasciato indifferente Nicolò Barella.

“Il più grande“. Con queste parole il centrocampista dell’Inter ha definito il tennista spagnolo. Complimenti ai quali non possiamo fare altro che unirci.