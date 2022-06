De Grandis: «Italia, Barella da considerare. Bastoni gran partita»

Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare la partita dell’Italia contro la Germania, tra cui anche la prestazione di Alessandro Bastoni.

RIVOLUZIONE – Questa l’analisi di Stefano De Grandis sull’Italia e, nello specifico, sugli interisti: «Ieri le seconde linee hanno fatto vedere che in questa Nazionale ci possono stare. Specialmente Tonali e anche Frattesi, che ha dimostrato di essere il giovane che all’esordio vuole dimostrare le sue capacità. Ma non dimentichiamo che sono alternative, perché bisogna considerare Verratti e Barella i titolari. In difesa anche Bastoni, definito da Chiellini il suo erede, ha giocato molto bene».