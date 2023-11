Sanchez in Cile-Paraguay agisce come centrocampista avanzato

Cile-Paraguay ha visto Alexis Sanchez coprire il ruolo del trequartista nel 4-2-3-1. Il cileno è diventato il regista offensivo della sua nazionale.

NUOVO RUOLO – Era stato annunciato che Sanchez avrebbe cambiato ruolo nella sfida tra Cile e Paraguay, diventando il trequartista della sua nazionale. E in campo poi l’idea è stata confermata: Alexis ha agito da trequartista centrale nel 4-2-3-1. Con attorno giocatori incaricati di coprire le due fasce e la zona centrale in modo fisso. A lui invece è stata data massima libertà, col compito di prendere in mano la manovra offensiva.

REGISTA AVANZATO – Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Sanchez si è fatto trovare praticamente su tutta la trequarti, come un centrocampista offensivo. Confermando quella che è la sua tendenza tecnica di questo momento della sua carriera. In una partita in cui il Cile ha tenuto il pallone il 71% del tempo, i suoi tocchi sono 104. Secondo di tutta la gara. Con 74 passaggi realizzati all’81%, tra cui 14 lanci lunghi e 10 cross. Presenza in area poca, tanto che persino le sue due conclusioni arrivano entrambe da fuori area. Numeri non da attaccante.