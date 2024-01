Napoli Inter, dominio nel possesso palla: spicca un dato particolare

Con la vittoria per 0-1 in Napoli-Inter firmata da Lautaro Martinez, i nerazzurri hanno conquistato a Riad la terza Supercoppa Italiana consecutiva. Una partita in particolar modo dominata nel secondo tempo, con un dato particolare che spicca relativamente al possesso palla.

DOMINIO TERRITORIALE – Napoli-Inter di Supercoppa Italiana ha visto praticamente una sola squadra in campo. E non soltanto per l’espulsione (sacrosanta) di Giovanni Simeone, che ha lasciato i suoi in dieci al 60′. A dimostrarlo sono, come sempre, i numeri. Che mostrano un netto dominio territoriale da parte della squadra di Simone Inzaghi specialmente nel secondo tempo. Prendendo in esame la seconda frazione di gioco, infatti, il Napoli ha un possesso palla pari soltanto a 3 minuti di gioco, contro i 23 dell’Inter. Un dato sicuramente “gonfiato” dalla superiorità numerica, ma nemmeno esageratamente. Nel primo quarto d’ora della ripresa, infatti, i partenopei hanno registrato 2 (dei 3 totali) minuti di possesso palla. Insomma, anche in 11 contro 11 l’Inter ha mostrato la sua superiorità. Culminata con la vittoria di partita e trofeo.