Mkhitaryan imprescindibile anche in Inter Lazio: primo in due dati

Henrikh Mkhitaryan continua a dimostrare partita dopo partita il motivo della sua importanza nello scacchiere di Simone Inzaghi. E lo fa anche in Inter-Lazio, gara nella quale spicca per due dati.

DOPPIO PRIMATO – Se ci fossero ulteriori dubbi sull’importanza di Henrikh Mkhitaryan per il centrocampo di Simone Inzaghi, beh, Inter-Lazio aiuta a toglierne qualcuno. Una gara di altissimo livello quella disputata dall’armeno, autore anche dell’assist per il 3-0 finale di Davide Frattesi. Dai dati ufficiali della Lega Serie A dopo la partita, Henrikh Mkhitaryan spicca in due dati molto importanti per la sua posizione in campo. Il primo è quello dei recuperi: ben 7, seguito soltanto da Hakan Calhanoglu con 5. Il che fa capire tutta la sua importanza a livello difensivo. Il secondo sono i chilometri percorsi: 11.5 in tutta la partita, con il secondo, Benjamin Pavard, che segue a 10.7. Quasi un chilometro di differenza, giusto a smentire ulteriormente le voci di un Mkhitaryan stanco e spremuto dal tecnico.