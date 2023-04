Milan-Inter, favore ai rossoneri: occhio agli orari di Serie A

Sale l’attesa per Milan-Inter, semifinale di andata della Champions League in programma mercoledì 10 maggio. Con due sfide di campionato importantissime per entrambe le squadre alle porte dello scontro diretto. Dagli orari, però, sembra esserci un piccolo trattamento di favore per i rossoneri.

OCCHIO DI RIGUARDO – Si avvicina sempre di più Milan-Inter, semifinale di andata della Champions League in programma mercoledì 10 maggio. Una gara molto attesa e sentita dai tifosi di entrambe le squadre, con il sogno finale ormai a un passo. In una sfida così importante ed equilibrata, ogni piccolo dettaglio può fare la differenza. Ed ecco allora che sembra spuntare un piccolissimo occhio di riguardo per la squadra di Stefano Pioli. Nella giornata di Serie A che precede la finale, infatti, il Milan affronterà la Lazio a San Siro. Mentre l’Inter se la vedrà con la Roma all’Olimpico. Nonostante i rossoneri giochino in casa e i nerazzurri, di rimando, in trasferta, saranno proprio i primi a scendere in campo in anticipo. Ovvero alle ore 15. Con la squadra di Simone Inzaghi impegnata alle 18, il che porta il rientro previsto a Milano in tarda serata. Chissà, forse avrebbe avuto più senso invertire gli orari…