Maresca arbitro di Inter-Juventus: i precedenti con le due squadre

Maresca sarà l’arbitro di Inter-Juventus. Per il fischietto di Napoli si tratta del primo derby d’Italia in carriera: andiamo a vedere i precedenti con le due squadre

PRECEDENTI – Fabio Maresca è stato designato come arbitro di Inter-Juventus, l’attesissimo big match in programma domenica alle 20:45. Si tratta della prima volta assoluta in un Derby d’Italia per il direttore di gara campano, che in stagione ha diretto 9 partite in Serie A: due con l’Inter in campo (Inter-Roma 1-0 e Lazio-Inter 0-2) e una con la Juventus (Juventus-Lazio 3-1). In carriera Maresca ha diretto per 17 volte l’Inter: il bilancio dice 11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Quindici invece le volte in cui ha arbitrato la Juventus: per i bianconeri il bilancio è di 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

EPISODIO – L’episodio più famoso che lega Maresca all’Inter è certamente la sfida con l’Udinese della stagione 2020/21: in quell’occasione l’allora tecnico nerazzurro Conte si rivolse stizzito al direttore di gara con il celeberrimo ‘Sei sempre tu, Maresca’ dopo un mancato rosso per Arslan.