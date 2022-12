Lukaku, dimenticare il fretta il Mondiale. Riscattarsi con l’Inter unica strada

Romelu Lukaku ha vissuto un Mondiale amaro, culminato con l’eliminazione anticipata del Belgio. L’attaccante dell’Inter, attaccato dopo gli errori contro la Croazia, deve lasciarsi alle spalle tutto. Il riscatto con i nerazzurri unica strada

RISCATTO – Romelu Lukaku è uscito dal Mondiale in Qatar con le “ossa rotte” dal punto di vista emotivo. L’attaccante, protagonista in negativo di Belgio-Croazia, è stato subissato dalle critiche, con molti addetti ai lavori che si chiedono se effettivamente la parabola dell’attaccante dell’Inter sia oramai in discesa. Il belga, penalizzato dai numerosi infortuni, deve dimenticare in fretta quanto successo in Qatar. L’obiettivo deve essere quello di riprendere presto la marcia con l’Inter e riscattare una prima parte di stagione negativa con una seconda parte di alto livello. L’attaccante è mancato molto alla squadra di Inzaghi, che ha dovuto contare sui soli Dzeko e Lautaro Martinez, visti anche i problemi di Correa. Il rientro del belga rappresenta un’ottima notizia: Lukaku, motivato e sano, è un valore aggiunto di altissimo livello.