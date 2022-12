Inter attende gli assenti! Lukaku taglia le vacanze: la data del rientro – Sky

L’Inter di Inzaghi è al lavoro in ritiro a Malta. Secondo Sky Sport Inzaghi attende l’arrivo degli assenti per infortunio e gli impegni per la Nazionale.

RIENTRO – L’Inter ha iniziato il suo ritiro a Malta, in attesa della ripartenza in campionato fissata per il 4 gennaio contro il Napoli. Inzaghi, secondo Sky Sport, è in attesa dei rientri di alcuni calciatori. Secondo l’emittente Correa, da tempo alle prese con un problema al tendine d’Achille, in settimana ricomincerà con del lavoro personalizzato ad Appiano Gentile. Lukaku si è tagliato qualche giorno di vacanza e riprenderà a lavorare a Milano alla fine della prossima settimana. Sarà a disposizione di Inzaghi al termine del ritiro della squadra a Malta. Onana, attualmente in Africa, rientrerà il 9 dicembre.