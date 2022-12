Francia batte Polonia: 3-1, doppio Mbappe e quarti di finale! Assist Thuram

La Francia ha sfidato la Polonia nel match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. La squadra di Deschamps non fa molta fatica contro Lewandowski e compagni che ci provano nel primo tempo ma non fanno molto di più. Giroud e Mbappé mettono la firma: 3-1 e quarti di finale

RE KYLIAN – La Francia di Didier Deschamps non ribalta alcun pronostico e batte la Polonia conquistando i quarti di finale, dove sfiderà la vincente di Inghilterra-Senegal (match in programma alle ore 20.00). I francesi iniziano forte già nel primo tempo con Giroud che spreca una grande occasione ma è della Polonia la chance più clamorosa con un doppio salvataggio al 37′ prima di Lloris su Zielinski e poi, sulla ribattuta, di Varane sulla linea di porta. Sul finire del primo tempo la Francia sigla il vantaggio con Giroud servito da Mbappe. Nella seconda frazione di gioco i Campioni del Mondo in carica gestiscono la partita e al 74′ proprio Mbappe raddoppia con un destro forte e preciso sotto l’incrocio dei pali. Al 91′ c’è tempo anche per il 3-0: sale in cattedra ancora una volta Mbappe con una rete bellissima all’incrocio dei pali su assist di Thuram, obiettivo dell’Inter (vedi articolo). Al 96′ l’arbitro fischia un rigore per la Polonia: Lewandowski si presenta dagli 11 metri e sbaglia. L’arbitro fa ripetere il penalty e stavolta l’attaccante del Barcellona non fallisce: 3-1 e triplice fischio.