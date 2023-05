Lautaro Martinez, ogni anno aumentano i gol. Ne manca solo uno

Anche contro l’Atalanta Lautaro Martinez ha segnato un gol, precisamente il terzo per chiudere la partita e la pratica per la qualificazione in Champions League. L’argentino vive una crescita graduale

CRESCITA – Al quinto anno in Italia Lautaro Martinez sembra aver trovato la sua dimensione definitiva. El toro ha giocato una partita da 10 puro contro l’Atalanta, concedendo l’assist per Romelu Lukaku nella prima azione della partita. La sua qualità non si esprime solamente nell’occasione, ma anche con il passaggio a tagliare la difesa per Federico Dimarco nella manovra che ha portato poi alla seconda rete. Nei primi 3 minuti l’argentino si è travestito da trequartista e lo ha fatto in maniera egregia. La sua rete è arrivata nel secondo tempo grazie all’altruismo di Marcelo Brozovic e all’intelligenza calcistica del compagno belga. Lautaro Martinez è salito a 21 gol in campionato, lo stesso numero dello scorso anno dopo il penultimo match col Cagliari. La crescita per l’argentino è stata graduale, partito dai 6 gol con Luciano Spalletti, passato dai 14 e i 17 con Antonio Conte, arrivato con Simone Inzagihi ad essere protagonista assoluto con una media da bomber. Solo un gol per superare il record personale in Serie A.