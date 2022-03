Lautaro Martinez in campo contro la Juventus? C’è da rompere un tabù

L’Inter prepara ad Appiano Gentile la super sfida contro la Juventus domenica sera. All’Allianz Stadium i nerazzurri si giocano la possibilità di tenere aperto il discorso scudetto e uno dei protagonisti sarà Lautaro Martinez.

TABU’ – C’è da rompere un tabù per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, tornato negativo dopo la positività al Covid-19, sarà con molta probabilità titolare contro la Juventus domenica sera. L’Inter ha bisogno dei suoi gol per tenere vivo il sogno scudetto da qui a fine anno ma contro i bianconeri c’è da rompere un tabù non da poco. Lautaro Martinez ha giocato due volte all’Allianz Stadium da titolare senza mai trovare il gol. Più in generale, l’argentino ha affrontato ben 10 volte la Juventus tra Supercoppa, Serie A e Coppa Italia segnando soltanto 3 gol. In campionato l’unica marcatura è arrivata a San Siro nella stagione 2019/2020 nella vittoria della Juventus per 1-2