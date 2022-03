Juventus, quando tornano i nazionali. Due titolari a rischio per l’Inter? – TS

L’Inter lavora ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro la Juventus. I nerazzurri vogliono e devono assolutamente vincere domenica per tenere vivo il sogno scudetto. Inzaghi attende i suoi giocatori impegnati con le nazionali così come Massimiliano Allegri.

RIENTRI – L’Inter riabbraccerà con grande probabilità tutti i calciatori impegnati con le varie nazionali soltanto venerdì. Una cosa simile anche accadrà alla Juventus, prossimo avversario dei nerazzurri. Secondo quanto scrive Tuttosport infatti, il primo a tornare è Cuadrado (già a disposizione). Da mercoledì torneranno gli italiani: Bonucci, Chiellini, De Sciglio e Locatelli mentre Szczesny, De Ligt e Morata giovedì mattina. Gli ultimi a rientrare agli ordini di Massimiliano Allegri sono i due brasiliani Danilo e Arthur attesi in Italia non prima di venerdì e dunque potenzialmente a rischio per il match contro l’Inter considerando il jet lag e anche l’impegno con il Brasile.

Fonte: Tuttosport