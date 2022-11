Lautaro Martinez, in Atalanta-Inter serve l’ennesima prova da leader

Lautaro Martinez è reduce dall’ottima prova in Inter-Bologna. Contro l’Atalanta servirà confermare quanto fatto vedere nell’ultima uscita

RIPETERSI – Lautaro Martinez, dopo la brutta prova mostrata contro la Juventus, ha ripreso la marcia nella goleada contro il Bologna. L’argentino ha messo a segno la rete del momentaneo 3-1 ed ha fatto vedere ottime cose nel corso del match. All’ultimo big match del 2022, il “Toro” è chiamato a dare seguito alla prestazione contor i felsinei: per trovare i primi tre punti stagionali contro una diretta contendente sarà fondamentale l’apporto dell’argentino, sempre più leader sia in campo che fuori. Una leadership mostrata anche nel corso di alcuni big match, come la trasferta al Camp Nou contro il Barcellona, forse una delle migliori prestazioni dell’argentino con la maglia nerazzurra. La speranza di rimanere agganciati al treno scudetto, guidato dal Napoli, passa soprattutto da vittorie in partite di questo peso.