Sabatini: «Napoli? 2 punti con Inter e Juventus e scudetto senza problemi»

L’Inter sarà il prossimo avversario del Napoli in campionato nel match che verrà subito dopo la lunga sosta Mondiale, ovvero il 4 gennaio. Sabatini, parlando sulle frequenze di Radio Sportiva, ritiene fondamentale, oltre allo scontro con i nerazzurri, anche quello con la Juventus. Poi un commento sulle speranze di rimonta di Inzaghi e Allegri

CORSA SOLITARIA – L’Inter e la Juventus, secondo Sandro Sabatini, saranno due passaggi fondamentali per il sogno scudetto del Napoli: «Il 4 gennaio il Napoli affronta l’Inter e il 13 gennaio la Juventus. È chiaro che saranno fondamentali, se il Napoli fa due punti in queste due partite si avvia a vincere lo scudetto senza problemi. Se il Napoli resta questo penso che sia una corsa solitaria, anche perché le due squadre che vengono attese dalle possibilità di rimonta sono l’Inter che in questo momento è distante 14 punti (in attesa di giocare con l’Atalanta, ndr) e la Juventus. Tutti i tifosi che non sono del Napoli si affidano comunque per le speranze di rimonta, oltre a Milan e Atalanta, a due squadre distanti molti punti».